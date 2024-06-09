На российской хоккейной арене за 60 миллиардов произошел пожар

На «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге в ночь на 9 июня произошел пожар, пострадали чаша и трибуны, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Сообщение о пожаре поступило в 01:46, внутри арены было открытое горение и сильное задымление. Выгорел электронный информационный видеобортик, оплавились и сгорели 200 квадратных метров трибун на площади, а также пластиковое покрытие чаши главной арены. Обошлось без пострадавших.

По данным «Фонтанки», причиной пожара стал загоревшийся рекламный щит итальянского производства. Сумма ущерба устанавливается.

«СКА-Арена» была открыта в декабре 2023 года. По приблизительным оценкам, на ее постройку потратили около 60 миллиардов рублей. Арена вмещает 21 542 человека, что делает ее крупнейшей хоккейной ареной в мире.

Весной Мещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора «СКА-Арены» Игоря Забирана, проходящего по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.