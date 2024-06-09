В поселке Кедровка Крапивинского района Кемеровской области смыло деревянный мост, который стоял 50 лет. Местный житель сообщил, что такого в населенном пункте никогда не было, кадры с места инцидента опубликованы в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Все, последняя надежда на людей уплыла. Такого в истории никогда не было в Кедровке, — сказал мужчина.



Глава Новокузнецкого района Андрей Шанин написал в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки более 70 человек были эвакуированы из Карлыка и Староабашево из-за непогоды. По его словам, некоторые дачные участки остаются подтопленными.

При необходимости эвакуируем людей. На постоянном дежурстве специалисты ГОиЧС, «Защиты населения и территории Новокузнецкого округа», поисково-спасательной службы, — отметил Шанин.



В Москве 6 июня дождь затопил дороги. Очевидцы делились в соцсетях видео последствий мощного ливня. На кадрах можно было заметить, что люди передвигались по улицам по колено в воде, а машины ездили по дорогам словно по реке. Вода, стекающая по лестницам, кое-где вовсе образовала маленькие водопады.

Дептранс Москвы тогда призвал местных жителей отказаться от личных авто в пользу метро. Ведомство также предупредило, что возможны локальные задержки наземного транспорта, а некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.