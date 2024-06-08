В ФРГ задержали предполагаемого сторонника ИГ

Федеральная прокуратура Германии задержала мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в аэропорту Кельн/Бонн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры.

По его информации, задержанный имеет тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в том, что он в сентябре 2023 года через криптовалютную биржу перевел на счет "Исламского государства в Хорасане", которое связано с ИГ, в общей сложности почти $1,7 тыс.

В отношении подозреваемого проводится расследование по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. По словам собеседника агентства, основанием ордера на арест являются денежные выплаты. Мужчина находится под стражей с вечера пятницы.

Ранее газета Bild am Sonntag писала, что мужчина хотел проникнуть на предстоящий чемпионат Европы по футболу, который пройдет в ФРГ с 14 июня по 14 июля, в качестве охранника. Он подал заявку на работу охранником на так называемых "параллельных мероприятиях" за пределами футбольных стадионов. В службах безопасности заявили, что он не прошел проверку. В прокуратуре ФРГ не стали комментировать данную информацию.

Мужчина также пытался получить аккредитацию еще на два крупных мероприятия, однако получил отказ. В его квартире был проведен обыск. По данным газеты, следователи изъяли сотовые телефоны, носители информации, компьютеры и "подозрительные записи", а также наличные деньги. В настоящее время подозреваемый хранит молчание по поводу обвинений.

===========

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.