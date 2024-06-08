Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатор Тюменской области Вячеслава Вахрина сроком до 06 августа 2024 года. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Вахрин обвиняется в совершении преступления по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Российский чиновник вместе с братом арестован по делу о взятке за автомойку

До этого Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. В заявлении отмечается, что инстанция избрала экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Власова отправили в СИЗО на один месяц и 30 суток, он останется под арестом до 5 августа текущего года. Отмечалось, что он получил лично взятку от лица за общее покровительство и попустительство по службе.