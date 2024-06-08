Стали известны неожиданные детали убийства зампреда патриотического движения

Shot: убийца Антона Еговцева мог сам нанести себе ножевые ранения.

Зампреда патриотического движения «Зов Народа» убили 7 июня около его дома в Подмосковье. В преступлении подозревают 37-летнего тренера по мотокроссу из подмосковной Лобни Дмитрия Матвеева. Он был влюблён в супругу Еговцева Екатерину. Девушка заявила, что Матвеев мог сам нанести себе ранения, чтобы выставить случившееся как самооборону.

Что случилось

Известно, что последние пару месяцев Матвеев преследовал жену Еговцева и угрожал. О слежке заявлял и сам активист. За пару часов до трагедии мужчина звонил в полицию и просил защитить его.

Новые подробности

Как сообщил телеграм-канал Shot, сталкер, который выслеживал Еговцева, мог сам нанести себе ножевые ранения, чтобы имитировать самооборону. По словам супруги активиста, в момент убийства у Дмитрия Матвеева было два ножа. Одним мужчина зарезал общественника, а второй лежал у него в машине, отметила она. Им сталкер мог нанести себе ножевые ранения, чтобы доказать, что ему самому пришлось обороняться. Женщина подчеркнула, что Матвеев сам сел в свою машину и спокойно доехал до больницы.

В Лобне убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев

Она добавила, что есть вопросы к консьержке, которая пропустила Матвеева с двумя ножами и сказала номер квартиры жертвы.

«Я бы хотела, чтобы его не было в живых. Желаю ему всего самого худшего», — заявила Екатерина.



С убийцей мужа она была знакома с 12 лет, но много лет от сталкера не было вестей. Он вернулся в 2022 году и начал преследование. А когда понял, что Екатерина не оставит мужа, то решил избавиться от соперника, пишет телеграм-канал Shot.