Метеорологи объяснили, как в Челябинской области появилось торнадо

Торнадо, возникшее в Челябинской области, является нехарактерным для этого региона России. Предсказать такие природные явления заранее невозможно, однако на них указывают косвенные признаки. Об этом рассказали в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В ЦГМС объяснили, что в России смерчи чаще всего (до 10 в год) появляются на черноморском побережье и на Кавказе. На остальной территории страны такие опасные явления отмечаются редко.

«Предсказать смерч с большой заблаговременностью невозможно, однако, за несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, предшествующей его развитию», — рассказали в ЦГМС.



Там отметили, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града и шквалов. Если прогнозируются подобные явления, то не исключены и смерчи.

В Агаповском районе Челябинской области в эти выходные образовался смерч, очевидцы сняли его на видео.