Пропавшую в Индонезии женщину нашли в брюхе питона

В Индонезии пропавшая женщина была найдена в брюхе гигантского питона. Об этом сообщила газета Daily Mail.

© Вечерняя Москва

— Это ужасающий момент, когда пропавшая женщина была найдена съеденной заживо гигантским питоном после того, как местные жители вырезали ее из живота змеи, — говорится в публикации.



По информации издания, 6 июня пропала 50-летняя мать четверых детей Фарида. Женщина отправилась продавать продукты на местном рынке, свой путь она решила пройти через лес. Муж Фариды Нони забеспокоился, поскольку женщина к к вечеру не вернулась домой. Он оповестил других местных жителей, после чего начались поиски.

Жадная голодная змея проглотила корову целиком и лопнула

На следующий день в лесу удалось обнаружить шестиметрового питона с огромным брюхом. Несколько местных жителей и муж Фариды вскрыли его и обнаружили там пропавшую женщину. По словам Нони, если бы он был в тот день с женой, то змея бы ее не тронула, передает Daily Mail.

Другая история с питоном произошла в столице. В мае сообщалось, что змея уползла от хозяйки в центре Москвы, в районе Малого Трехсвятительского переулка. Пресмыкающееся спряталось под трубами во дворе дома. Заметивший змею охранник вызвал спасателей.