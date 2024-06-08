Пассажирский легкомоторный самолёт Piper сел на шоссе в Подмосковье. Экипаж и пассажиры не пострадали. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в субботу, 8 июня, на Тураевском шоссе рядом с подмосковным Лыткарино. На борту совершавшего учебный полет самолета находились три человека.

После посадки воздушное судно укатилось на обочину. Видимых повреждений на нем не заметно.

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В МЧС отметили, что никто не погиб и не пострадал, разрушений на земле нет. Причину ЧП выясняют.