На востоке Москвы в результате драки погиб мужчина

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в потасовке на востоке Москвы убил одного человека, еще одного ранил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы района Северное Измайлово задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство", - сказал собеседник агентства.



В ГУ МВД добавили, что между двумя компаниями на Сиреневом бульваре произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом.

"От полученных ранений один мужчина скончался, второй доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый скрылся с места преступления. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого 1976 года рождения", - добавили в главке.



По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п."а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.