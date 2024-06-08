«Техасский» торнадо прошелся по Башкирии и Челябинской области

В Башкирии торнадо повредил восемь железобетонных столбов и снес два автомобиля, об этом в заявили в МЧС Башкортостана в Telegram-канале.

«Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий», - указано в сообщении ведомства.

Торнадо сорвал информационный стенд на заправке, дорожные знаки и обшивку здания, уточняет ведомство. По данным специалистов, воздушный вихрь бушевал в Абзелиловском районе 10 минут.

</p><p>Жители Нагайбакского района Челябинской области также зафиксировали торнадо 8 июня, об этом сообщает издание <a href="https://89.ru/" rel="noopener">89.RU</a>. Очевидцы рассказали, что вместе с воздушным вихрем на город обрушился град размером с «куриное яйцо». МЧС Челябинской области в Telegram-канале предупредило о продлении штормового предупреждения до 9 июня.</p>