Подозреваемого в убийстве в парке Кусково отправили в СИЗО

© Суды общей юрисдикции города Москвы

Подозреваемого в убийстве мужчины в московском парке Кусково арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, арестован 64-летний Александр Штольц. После преступления он скрывался три дня, а вчера пришел в отдел полицию с повинной.

Суд постановил, что до 4 августа Штольц будет содержаться в СИЗО.

SHOT отмечает, что подозреваемый ударил ножом в сердце Юрия Малкина, который скончался на месте. Это произошло на глазах внучек погибшего.

Ранее появились подробности по делу об убийстве в парке Кусково, где неизвестный напал на 58-летнего мужчину, заступившегося за малолетних внучек.