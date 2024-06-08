Подозреваемого в убийстве в парке Кусково отправили в СИЗО
Подозреваемого в убийстве мужчины в московском парке Кусково арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, арестован 64-летний Александр Штольц. После преступления он скрывался три дня, а вчера пришел в отдел полицию с повинной.
Суд постановил, что до 4 августа Штольц будет содержаться в СИЗО.
SHOT отмечает, что подозреваемый ударил ножом в сердце Юрия Малкина, который скончался на месте. Это произошло на глазах внучек погибшего.
Ранее появились подробности по делу об убийстве в парке Кусково, где неизвестный напал на 58-летнего мужчину, заступившегося за малолетних внучек.