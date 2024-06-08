В аэропорту Пулково столкнулись бизнес-джет и самолет

Бизнес-джет врезался в пассажирский самолет, принадлежащий компании «Россия», в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщается в Telegram-канале местного телеканала «78».

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По информации журналистов, инцидент произошел вечером 7 июня в 20:45 по местному времени (совпадает с мск). Бизнес-джет должен был вылететь в Москву, но в процессе буксировки задел законцовкой крыла стоявший рядом пассажирский самолет.

«В результате самолету потребуется замена законцовки крыла (вышла из строя). Самолет не вылетел», — говорится в материале.



Позже в пресс-службе аэропорта уточнили, что бизнес-джет столкнулся с самолетом SSJ-100. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения. При этом руководство Пулково начало проверку по факту произошедшего.

14 мая личный самолет бывшего американского президента Дональда Трампа столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Во время руления Boeing 757, принадлежащий экс-главе государства, задел крылом находившийся на стоянке бизнес-джет. После этого Федеральное управление гражданской авиацией США начало расследование.