Мужчина средних лет пропал в Кемерове

Волонтеры сообщили о начале поисков 46-летнего кемеровчанина.

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ПСО "ЛизаАлерт" сообщил о пропаже 46-летнего жителя Кемерова. Местонахождение Вязигина Виталия Анатольевича неизвестно с 4 июня.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.

Мужчина одет в черную спортивную кофту с капюшоном, серые спортивные штаны, черную кепку и черные туфли. Кроме того, с собой у него спортивная черно-розовая сумка.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас может находиться Виталий Анатольевич, то сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.