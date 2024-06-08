Спасатели в Луганске обнаружили тела еще двух человек

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате украинской атаки жилого дома в Луганске, где обрушился подъезд, тела еще двух человек. Об этом сообщил в субботу, 8 июня, глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

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— Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 8:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается, — заявил глава ЛНР в своем Telegram-канале.



Сообщается, что в ходе ликвидации последствий инцидента специалисты восстанавливают теплоснабжение домов, налаживают водоснабжение и электроснабжение. Все пострадавшие, которые лишились жилья, находятся в пунктах временного размещения. С ними работают медицинские и психологические службы.

Пасечник также объявил 8 июня в Луганской Народной Республике днем «траура по жертвам циничного обстрела Луганска». Он также сообщил, что в этот день на всей территории региона будут приспущены официальные флаги Российской Федерации, Луганской Народной Республики и её муниципальных образований. Кроме того, все развлекательные передачи и мероприятия в этот день будут отменены.

Днем ранее ВСУ совершили обстрел села Садового в Херсонской области. В тот же день украинская армия совершила удар по Луганску с помощью ракет ATACMS, поставленными Киеву Западом. Четыре ракеты удалось сбить средствами противовоздушной обороны, одна поразила два многоквартирных дома.