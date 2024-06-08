Стало известно о состоянии убийцы скейтера в Москве

Подозреваемый в убийстве 36-летний Андрей Демин при задержании получил тяжелые огнестрельные ранения. Врачи сделали ему операцию, но не смогли извлечь пули из головы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, 36-летний Андрей Демин, который застрелил

скейтера Константина Балишанского, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Демин вступил в перестрелку с силовиками при задержании и получил множественные ранения. Сейчас он находится в реанимации. Он перенес хирургическое вмешательство.

«У стрелявшего множественные огнестрельные ранения головы и ног. Хирурги не смогли извлечь пули из головы», — заявил источник.



Демин во время задержания выпустил по правоохранителям не менее 15 пуль из автомата Калашникова АКС-74У. Также у него были мачете и бинокль.