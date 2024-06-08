Мужчина, вооруженный зубной щеткой, попытался напасть на полицейских и был задержан

На юге Франции задержали мужчину, который кричал пропалестинские лозунги и размахивал зубной щеткой перед полицейскими. Об этом сообщает La Provence.

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По предварительным данным, полицию на улицу Канебьер в первом округе Марселя вызвал ночью 6 июня прохожий, который рассказал, что неизвестный, у которого, скорее всего, имеется нож, неадекватно себя ведет и бросается на окружающих.

Вскоре подозреваемого заметили прибывшие на место полицейские. Когда они приблизились, чтобы допросить его, взволнованный мужчина начал кричать «Аллах Акбар» и «Вива Палестина», держа одну руку в кармане и как будто пытаясь что-то достать.

Правоохранители направили на него табельное оружие, но он поднял лишь одну руку, но так и не достал из кармана вторую, а затем перед глазами стражей порядка мелькнул какой-то предмет. Подозреваемого повалили на землю и немедленно заковали в наручники.

Единственным оружием, которое бы у мужчины, оказалась зубная щетка. Тем не менее его доставили в полицейский участок, а затем поместили в камеру вытрезвителя и взяли под стражу.