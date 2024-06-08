Нашедший в лесу детей волонтер рассказал, что особенно его поразило

Волонтёр Русской медной компании рассказал RT о первой встрече с детьми, которых они нашли в лесу Свердловской области.

«Они не знали, какой сегодня день недели, какое число. При этом никаких слёз, паники, истерики не было», — отметил он.



По словам Виктора, ребят они увидели в 14 км от деревни Ермолина, дали им тёплую одежду, посадили на квадроциклы, накормили и передали врачам. Они были истощены и искусаны насекомыми.

Раскрыты подробности о состоянии детей, потерявшихся в лесу на Урале

В лесу дети спали в обнимку с собаками, пили воду из болота. Псы отгоняли от них волков. Десятилетняя Вика была без обуви, у 12-летнего Гриши порвались и промокли кеды. Дети в основном находились вокруг болот.

Детей нашли спустя несколько суток. Они потерялись, когда возвращались с рыбалки вместе с дедушкой.