Альпинист упал с 20-метровой высоты в Бурятии

В Бурятии спасают упавшего с 20-метровой высоты альпиниста.

В горах Тункинского района Бурятии сегодня утром, 8 июня, 36-летний мужчина из незарегистрированной туристской группы упал с 20-метровой высоты.

В результате падения он получил травму обеих ног.

В настоящее время с пострадавшим находятся четыре альпиниста, которые доставят его до зимовья "Надежды", где будут ждать спасателей. Из Иркутска готовится к вылету вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями.

О ходе спасательной операции будет сообщено позднее, сообщает республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).