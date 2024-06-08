Суд арестовал директора электротранспортной компании после ДТП в Кемерове

В Кемерово гендиректор и мастер депо электротранспортной компании отправлены под стражу из-за столкновения трамваев. В ЧП, произошедшем в четверг, пострадали 140 человек, один умер, сообщает РИА Новости.

Решение об арестах в субботу, 8 июня принял суд.

Гендиректор АО КЭТК («Кемеровская электротранспортная компания») Павел Мальцев отправлен в СИЗО на два месяца. Он признал свою вину, но отказался от дачи показаний.

Также сегодня под стражу был отправлен мастер депо КЭТК Тимур Хакимов. Он не признал вину.

Два трамвая столкнулись в Рудничном районе Кемерово в четверг. В ДТП пострадали более 140 человек, один умер.

Предполагается, что к ЧП привели отказ тормозов и человеческий фактор.