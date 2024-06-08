Опубликованы кадры из водительской кабины неисправного трамвая в Кемерово

В Telegram-канале издания «Известия» опубликованы кадры из кабины водителя трамвая в момент ДТП в Кемерове. На них видно, как девушка всеми силами пытается заставить вагон остановиться, однако ей этого не удается сделать. Позже ей помогают выбраться из смятой кабины двое мужчин.

В администрации Кемерово рассказали, что девушка — водитель трамвая предприняла все усилия для снижения скорости вагона с отказавшими тормозами и проявила храбрость, пытаясь предотвратить аварию. Местные власти отметили, что сотрудница получила телесные повреждения, ее прооперировали.

Столкновение двух трамваев произошло около 07:30 на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста 7 июня. В результате пострадали свыше 140 человек. По крайней мере три человека находятся в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести.

Накануне также появились кадры с камер дорожного наблюдения. На них видно, что оба трамвая получили серьезные повреждения, вагоны практически сплющило, в окнах разбились стекла, а в передней части на металле глубокие вмятины.

В субботу, 8 июня, Центральный районный суд Кемерово арестовал мастера местной электротранспортной компании. По данным следствия, он выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами, из-за чего произошло ДТП, в котором погиб человек.