Экс-игроку «Что? Где? Когда?» грозит уголовное дело

В отношении бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в России может быть возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он уклоняется от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Основания для этого есть. В случае возбуждения дела Аскерову грозит до двух лет лишения свободы, — сказал собеседник агентства.



После того, как в 2022 году Аскеров был признан иноагентом, его уже трижды штрафовали за нарушение правил деятельности иностранных агентов. Помимо этого, в его отношении расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию ложных сведений, порочащих память маршала Георгия Жукова. Ровшан Аскеров находится в федеральном розыске.

Роскомнадзор 8 июня передал информацию в Следственный комитет России о 45 иностранных агентах, которые систематически нарушали требования о маркировке материалов, из них в отношении 25 были возбуждены уголовные дела. Также иноагенты получили штрафы на сумму 7,1 млн рублей за нарушения.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, смогут ли артисты-иноагенты когда-нибудь вернуться на родину. По словам представителя Министерства иностранных дел, решение об отъезде из страны принимали сами артисты, их никто не выгонял.