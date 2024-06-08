Мурашко рассказал о состоянии находящихся в больнице пострадавших от теракта в «Крокусе»

В больницах Москвы остаются пять человек, пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте этого года, врачи смогли их спасти. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, динамика состояния здоровья положительная, состояние этих людей оценивается как средней тяжести.

Других подробностей Мурашко не привел.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении, позднее — еще нескольких.

Всего в теракте пострадал 551 человек, жизни 144 человек спасти не удалось.