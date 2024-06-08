В Кемерове арестован мастер компании за выпуск неисправного трамвая на линию

Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу на два месяца мастера Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. В результате этого случилось ДТП, в котором погиб человек и 146 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца", - сказала судья.



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Следователь в ходе заседания сообщил, что на допросах Хакимов вину не признавал. Сам Хакимов сообщил журналистам, что не проводил осмотр трамвая, лишь "поставил печать". По его словам, осмотр проводил слесарь.

В новость внесена правка(8:52 мск) - заголовок передается в новой редакции, верно - мастера.