Адвокат рассказал, какое наказание ждет экс-замминистра обороны Иванова

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении крупной взятки, помимо лишения свободы может грозить штраф до 500 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Гривцов.

Согласно статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», нарушителю может грозить не только лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, но и денежный штраф, сумма которого может достичь 70-кратного размера взятки.

Замминистра обороны Иванову, помимо лишения свободы, грозит до 500 млн рублей штрафа

По словам Гривцова, определяя размер штрафа, судьи исходят из обстоятельств инкриминируемого деяния, данных о личности обвиняемого и его имущественном положении. Максимальный размер штрафа, согласно российскому законодательству, не может превышать 500 миллионов рублей.

Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов Минобороны, до 23 июня текущего года.