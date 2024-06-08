Спасатели разобрали завалы до первого этажа на месте обрушения в Луганске

Спасатели МЧС продолжали разбор завалов на месте обрушения дома в Луганске на протяжении всей ночи, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудникам удалось разобрать конструкции до первого этажа. В настоящий момент специалисты ведомства приступают к подвальным поведениям.

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В ЛНР спасатели МЧС России работали всю ночь. В Луганске на месте обрушения разобраны все конструкции до первого этажа. Сейчас специалисты ведомства приступили к подвальной части, — сообщили в ведомстве.



Подъезд обрушился после удара ВСУ в Луганске

Ранее в результате украинского обстрела в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. По данным МЧС России, помимо четырех погибших, под завалами могут находиться еще два человека. Как заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, атаки на Луганск и Белгород со стороны Вооруженных сил Украины носят террористический характер.

Количество жителей Луганска, пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, увеличилось до 57 человек. Уточняется, что среди пострадавших 40 человек находятся в медицинских учреждениях с ранениями различной степени тяжести. Кроме того, стационарное лечение проходят, в том числе, двое несовершеннолетних.