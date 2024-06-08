Названо еще одно возможное наказание для замминистра обороны Иванова

Суд может назначить заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки, не только наказание в виде лишения свободы, но и оштрафовать на сумму до 500 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат, бывший следователь СК Андрей Гривцов.
"Санкция части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) предусматривает возможность как назначение наказания в виде лишения свободы от восьми до 15 лет со штрафом до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, возможно и назначение по этой статье наказания в виде штрафа как основного наказания", - рассказал юрист.
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Впрочем он отметил, что на практике чаще всего суд назначает виновным по этой статье наказание в виде именно лишения свободы со штрафом.
"Определяя размер штрафа, судьи исходят из обстоятельств инкриминированного деяния, данных о личности виновного и его имущественном положении. Максимальный размер штрафа, согласно УК РФ, не может быть больше 500 млн рублей" - отметил Гривцов.