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Найденные в лесу Свердловской области дети находятся в состоянии средней тяжести

Пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области заявила, что дети, найденные в лесу региона, находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания.

Состояние здоровья найденных в российском регионе детей оценили
© globallookpress.com

«Дети госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что с детьми работает психолог, проводятся обследования.

Уточняется, что они находятся в сознании и адекватном состоянии.

Ранее в МЧС заявили, что в в Свердловской области нашли живыми двух пропавших на этой неделе детей.

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