Состояние здоровья найденных в российском регионе детей оценили

Пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области заявила, что дети, найденные в лесу региона, находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания.

«Дети госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания», — отметили в ведомстве.



Отмечается, что с детьми работает психолог, проводятся обследования.

Уточняется, что они находятся в сознании и адекватном состоянии.

Ранее в МЧС заявили, что в в Свердловской области нашли живыми двух пропавших на этой неделе детей.