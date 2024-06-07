Женщина погибла в результате пожара на юго-западе Москвы

В квартире жилого дома на улице Каховка произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1951 года рождения. Об этом в пятницу, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По словам собеседницы «ВМ», точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Обстоятельства произошедшего устанавливает черемушкинская межрайонная прокуратура. Специалисты проводят процессуальную проверку.

6 июня произошел пожар на складе со сладостями на юге Москвы. По данным пресс-службы МЧС, площадь пожара на Каширском шоссе возросла до 600 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. На месте работают 70 специалистов и 18 единиц техники.