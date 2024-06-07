Подросток случайно убил бездомного в Москве

17-летний подросток случайно убил бездомного на Сосенском проезде в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, пьяный бездомный пристал к подростку, когда тот проходил мимо. Этот момент попал на запись видеокамеры — на кадрах можно увидеть, как мужчина не дает подростку пройти.

Что именно было нужно мужчине не уточняется, однако в какой-то момент подросток его ударил. В результате мужчина упал и ударился головой — из-за полученной травмы бездомный скончался на месте. В данный момент подростка допросили по 109 ст. УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он был отпущен домой под подписку о невыезде.

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