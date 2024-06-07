19 человек погибли при обстреле магазина в Херсонской области

При обстреле ВСУ магазина в селе Садовое Херсонской области погибли 19 человек, еще пять пострадали. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, на момент обстрела в магазине находилось «значительное количество посетителей и персонала».

«Магазин разрушен. Погибло 19 человек, еще пятеро ранены», — написал Сальдо.



Он отметил, что сейчас на месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также Сальдо выразил уверенность, что ВСУ намеренно дважды ударили по селу Садовое для большего числа жертв.