Выросло число пострадавших при ракетном ударе по Луганску

Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 57
Число мирных жителей, пострадавших в результате ракетного удара по Луганску со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 57, сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).
Ранее в Минздраве ЛНР сообщили о 4 погибших жителях и 46 раненых, включая четверых детей.
Назван тип оружия, из которого ВСУ атаковали Луганск
"До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших. 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах. На стационарном лечении в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.