Выросло число пострадавших при ракетном ударе по Луганску

Число мирных жителей, пострадавших в результате ракетного удара по Луганску со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 57, сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее в Минздраве ЛНР сообщили о 4 погибших жителях и 46 раненых, включая четверых детей.

Назван тип оружия, из которого ВСУ атаковали Луганск