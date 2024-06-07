Глава Бердюжского района Тюменской области Александр Хуснулин заявил, что в селе Бердюжье прошел смерч. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Хуснулина, ураган повредил электрические провода и крыши домов. Ущерб от стихии глава района оценил как «серьезный», но в результате непогоды никто не пострадал. Он также добавил, что последствия урагана уже устраняются.

«Ураганный ветер нанес повреждения электрическим сетям, последствия устраняются. Всем хозяевам пострадавших домовладений будет оказана материальная помощь», — заявил он.



В сеть также попали видео очевидцев с места событий. На кадрах можно увидеть огромный столб ветра, засасывающий в себя мусор поблизости.

Ранее смерч заметили в одном из районов Москвы.