Под Волгоградом во время прыжка парашютист разбился насмерть

В Среднеахтубинском районе в Волгоградской области разбился 32-летний парашютист. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что причиной трагедии стал штормовой ветер, который обрушился на регион. При этом погибший имел большой стаж в прыжках с парашютом — 141 прыжок.

По информации источника, мужчина совершил прыжок на аэродроме клуба «Юный ястреб». Во время прыжка мужчину бросило в сторону мощным потоком ветра. В результате парашютист ударился о столб. Пострадавшего госпитализировала дежурившая бригада скорой помощи, но врачи не смогли спасти жизнь парашютиста — он скончался в реанимации.

Ранее парашют принес на крышу дома в Подмосковье предмет, похожий на ракету.