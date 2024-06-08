Экс-главе «Автодора» грозит 14 лет за ущерб в два миллиарда рублей

Бывший руководитель «Автодора» Сергей Кельбах, который участвовал в создании и проектировании Керченского моста, будет приговорен к 14 годам лишения свободы за злоупотребление своими полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

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В 2019 году на главу «Автодора» было заведено уголовное дело ввиду масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Так, в начале февраля счетная палата заявила об отставании строительства ЦКАД от плана, на 1 декабря 2018 года готовность ЦКАД колебалась от нуля до 66 процентов. Это не позволяло окончить работы на первом, третьем и пятом участке раньше четвертого квартала 2020 года. На четвертом участке — раньше второго квартала 2021 года.

— Четыре года лишения свободы в колонии общего режима запросил гособвинитель в ходе прений для экс-председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха, — сообщает «Коммерсантъ».



Следственный комитет оценил ущерб, нанесенный Кельбахом государству, в сумму более двух миллиардов рублей. Газета сообщает, что в мае 2022 года в Тверском суде Москвы начался судебный процесс над Кельбахом, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Кроме того, в 2021 году Басманный районный суд города Москвы 27 октября принял решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Кельбаха. Срок действия этой меры пресечения был установлен до 11 декабря 2021 года.