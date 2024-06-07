Начато расследование после расправы над зампредом «Зова народа» в Подмосковье

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что следователи возбудили уголовное дело после расправы над 37-летним жителем Лобни. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что следователи расследуют уголовные дела по признакам преступлений, которые предусмотрены двумя статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, халатность).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном комплексе следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого зампредседателя движения «Зов народа» Антон Еговцев заснял на видео мужчину, преследовавшего его семью, около своего дома. Видеоролик, на котором сталкер уезжает от дома общественника, прислал «Газете.Ru» Алексей Налютов — коллега погибшего Еговцева.

7 июня стало известно, что зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева зарезали около его квартиры в подмосковной Лобне. Как сообщал Life со ссылкой на Shot, главный подозреваемый в убийстве — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее. Известно, что Матвеев также жил в Лобне. Сейчас он в больнице, так как перед смертью Еговцев сумел дать ему отпор и сам ранил нападавшего.