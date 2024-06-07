Таинственных сепаратистов запретили в России

Верховный суд признал «Антироссийское сепаратистское движение» экстремистским, запретив его и дочерние структуры, сообщает ТАСС. В суде объяснили, что удовлетворили соответствующий иск Минюста. Из него следует, что движение ставит целью разрушение многонационального единства и территориальной целостности РФ. В то же время в открытых источниках нет информации об организации с таким названием.

Судом удовлетворен иск Министерства юстиции о признании «Антироссийского сепаратистского движения» экстремистским и его запрете, — сказала собеседница.



Ранее суд испанской Барселоны заподозрил каталонских сепаратистов в связях с РФ. Позже он постановил прекратить расследование. Теперь следствие должно либо закрыть дело, либо передать его в суд с доказательствами. Про «российский след» в деле о независимости Каталонии заявлял в 2020 году испанский судья Хоакин Агирре Лопес. Перед этим в регионе состоялась широкомасштабная операция, в ходе которой был задержан 21 человек.