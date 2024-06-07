Окровавленную женщину нашли на улице в Гвардейске

На улице в Гвардейске нашли окровавленную женщину, которую несколько раз ударили ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

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Инцидент, по данным полиции, произошел 21 мая. 50-летнюю пострадавшую обнаружили прохожие около одного из домов на Калининградской улице. Женщину немедленно госпитализировали. У жительницы Гурьевского района диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости, а также ранение грудной клетки и левого бедра.

Виновницей произошедшего оказалась 74-летняя знакомая потерпевшей. Правоохранители выяснили, что женщины поссорились во время застолья, и пенсионерка нанесла приятельнице несколько ударов ножом. Жертва успела выбежать на улицу, но потеряла сознание. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.