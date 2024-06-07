Жена убитого зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева заявила, что не знала напавшего мужчину. Она порассуждала о том, что могло произойти в голове у этого незнакомого человека в беседе с 360.ru.

«Я работала в магазине, а он был клиент. Возможно, понравилась. Это было около года назад», — поделилась Екатерина.



Супруга умершего призналась, что они с мужем действительно обращались к полицейским по поводу преследователя. Но тогда ничего предпринято не было.

«Полиция разбирается только в том случае, когда кого-то обидят или тронут», — объяснила она.



Екатерина рассказала, что во время случившегося ее не было дома, в квартире оставался только Антон. Она дала совет женщинам, у которых есть мужья.

«Любите своих мужей. Говорите им чаще, как вы их любите. Это самое главное», — добавила она.



Напомним, что общественник был убит около своего дома в подмосковной Лобне. СМИ пишут, что подозреваемый караулил его в подъезде, а дождавшись, когда тот выйдет, напал и нанес несколько ударов ножом. Антон пытался защищаться и даже ранил оппонента.

Ранее мы писали о том, что напавший на зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева оставил на стене сердечко, которое нарисовал кровью мужчины.