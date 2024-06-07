Камеры видеонаблюдения зафиксировали возможного убийцу Еговцева

Предполагаемого убийцу заместителя председателя патриотического движения «Зов народа» Антона Еговцева зафиксировали камеры видеонаблюдения. Потерпевший скончался в подъезде жилого дома в Лобне в результате ножевых ранений. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Личность подозреваемого уже установлена, им оказался местный житель Лобни. Сейчас он находится в больнице - во время нападения Еговцев оказал злоумышленнику сопротивление и ранил его ножом. Во время совершения преступления в подъезде выключили свет. За несколько часов до преступления, Еговцев обращался в полицию, сообщая о неоднократных угрозах со стороны предполагаемого убийцы.

Как оказалось, убийца долгое время преследовал жену Еговцева. По словам председателя движения «Зов народа» Сергея Зайцева, злоумышленник на протяжении месяца стучался к Еговцеву в дверь и требовал, чтобы тот расстался со своей женой.