Режим ЧС введен в 10 регионах РФ из-за заморозков

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера объявили в 10 российских регионах из-за заморозков. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

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Уточняется, что в перечень таких субъектов вошли Луганская Народная Республика, Белгородская, Воронежская, Курская, Волгоградская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Тамбовская области.

"В мае текущего года в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также Волгоградской и Ростовской областях навредили посевам и насаждениям", – говорится в сообщении.



В пострадавших регионах сформировали комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут предположила, что режим федеральной чрезвычайной ситуации могут ввести в РФ из-за заморозков. По словам главы ведомства, ущерб для сельского хозяйства после майских праздников пока не установлен.

До этого сообщалось, что из-за весенних заморозков в России пострадали урожаи клубники, малины, черешни и прочих ягод. Однако аналитики рынка предупредили, что дефицит этих продуктов не ожидается.

По словам гендиректора "Ягодного союза" Ирины Козий, наиболее серьезно похолодание в России оказало влияние на урожай смородины, клубники, малины, ежевики и многих других ягод.