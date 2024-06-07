Пять человек задержали за изнасилование несовершеннолетней в Чите

Следователи задержали пятерых граждан иностранного государства по подозрению в изнасиловании 15-летней девушки в Чите. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), по факту изнасилования 15-летней девушки в Черновском районе города Читы. <…> Двое злоумышленников были задержаны через несколько часов после совершенного преступления. Трое остальных фигурантов были объявлены в розыск и задержаны сегодня на пограничном переходе в Республике Бурятия при попытке пересечь границу", - говорится в сообщении.



По версии следствия, в ночь на 6 июня несколько мужчин напали на девушку в поселке Аэропорт в Чите и изнасиловали ее. Задержанных из Бурятии доставят в Читу для производства следственных действий. Всем подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.