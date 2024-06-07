Адвокат опроверг дачу генералом Поповым изобличающих показаний

Генерал Иван Попов «никого не изобличал». Об этом заявил РБК его адвокат Сергей Буйновский.

По его словам, следствие расценивает показания генерала изобличающими, однако сам Попов считает, что он никакого участия в том, что ему инкриминирует следствие, не принимал и никого не изобличал. Офицер дал показания на предмет предъявленного ему обвинения, отметил адвокат.

На заседании во 2-м Западном окружном военном суде следователь заявил, что Попов дал изобличающие показания на других участников хищения, вследствие чего просил оставить его под арестом. Генерал, по версии следствия, действовал организованной группой с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Преступления осуществлялись при помощи «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества» с использованием служебного положения, считают следователи.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.