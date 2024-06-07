Иномарку с двумя трупами внутри нашли под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружен автомобиль с двумя трупами внутри, сообщает «Фонтанка». Мертвые мужчины были найдены в салоне автомобиля «Хендэ Солярис». Как говорится в сообщении, в салоне не было обнаружено ничего подозрительного, за исключением мобильного телефона и аэрозольного «Пионера».

Полиция получила сообщение о найденных телах рано утром. Автомобиль был припаркован на улице Озерной в Юкках. На водительском месте скончался 36-летний мужчина, проживавший в Петербурге. На пассажирском месте находился 24-летний житель города. Тела были отправлены в морг для определения причины смерти.

Ранее при опрокидывании понтона в Царском Селе под Санкт-Петербургом погибла актриса Анастасия Голикова. 28-летняя артистка была задействована в нескольких постановках театра имени Вахтангова и Театра Наций в Москве.

Голикова была выпускницей Театрального института имени Щукина. В Царском Селе она вместе с коллегами участвовала в репетиции представления, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

До этого труп пожилого велосипедиста нашли в канаве на трассе «Кола» в Ленобласти. Рядом с телом лежал покореженный велосипед. Сейчас все свидетельствует о том, что мужчину сбили, а виновник аварии скрылся с места происшествия.