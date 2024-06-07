Компания по ошибке перевела 1,7 млн сотруднику и не смогла вернуть

Железногорская компания ошибочно перевела своему сотруднику вместо оговоренной зарплаты 1,7 миллиона рублей и не смогла вернуть их обратно через суд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным издания, мужчина устроился в фирму заготовщиком на прокатном станке. За первый месяц он получил в качестве зарплаты 17 тысяч рублей, а в следующем месяце с пометкой «зарплата за декабрь» ему на счет пришли 1 722 462 рублей.

После чего работник взял больничный, а при выходе на работу был вызван к директору. По словам Андрея, от него потребовали подписать документы, чтобы оспорить перевод в суде, но он не согласился.

В итоге компания обратилась в суд, однако мужчине удалось доказать, что ошибка с переводом была технической, а не арифметической и он «ничего никому не должен». Суд встал на сторону работка и деньги остались у него. На них были куплены две машины, золотые украшения жене, а часть средств были направлены на помощь бойцам ЛНР, утверждает канал.

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