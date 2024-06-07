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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в лесопарке «Кусково»

Задержан подозреваемый в совершении убийства на территории лесопарка «Кусково». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в московском парке
© РИА Новости
«Следователями столичного СК фигурант задержан. Им оказался местный житель 1960 года рождения. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК для производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

Как в свою очередь подчеркнули в пресс-службе столичной прокуратуры, 64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 4 июня на территории парка было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца.

Происшествия
Юлия Иванова
Следственный комитет
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