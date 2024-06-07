Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в московском парке

Задержан подозреваемый в совершении убийства на территории лесопарка «Кусково». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«Следователями столичного СК фигурант задержан. Им оказался местный житель 1960 года рождения. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК для производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.



Как в свою очередь подчеркнули в пресс-службе столичной прокуратуры, 64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 4 июня на территории парка было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца.