«Я из окопов не вылезал»: что за новые подробности в деле генерала Попова

Суд оставил под стражей бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, следствие назвало погибшего генерала, Героя России Олега Цокова его соучастником. О чем рассказал офицер, что известно о его долгах и боевых заслугах?

Какое решение вынес суд по делу генерала Попова 7 июня

2-й Западный окружной военный суд 7 мая отказал в ходатайстве о переводе под домашний арест экс-командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова. Его обвиняют в мошенничестве при продаже металлоконструкций, предназначенных для построения укреплений в Запорожской области, на сумму 133 млн рублей, передают журналисты из зала Дворца правосудия.

При этом ранее следователь заявил, что Попов дал изобличающие показания на других участников преступления. В связи с этим представитель закона отметил, что изменил свое отношение и попросил изменить генералу меру пресечения.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», — сказал следователь в ходе заседания военного суда.



Несмотря на позицию следствия о возможности смягчения меры пресечения, прокуратура продолжила настаивать на продолжении содержания бывшего командующего 58-й армией в СИЗО, а также проведении заседаний суда в закрытом от прессы режиме.

27 мая 235-й Гарнизонный военный суд отказал в переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме. Уточняется, что об изменении меры пресечения генералу просило само следствие. 24 мая апелляцию офицера на арест оставил без удовлетворения 2-й Западный окружной военный суд. Попова отправили обратно в изолятор.

О чем рассказал Попов в ходе заседания суда

Свою вину генерал Попов отрицает и в ходе заседания 7 мая заявил, что результатом его командования 58-й армией ЮВО и построения устойчивой обороны на Запорожском направлении стало отражение наступления 9-го и 10-го армейских корпусов ВСУ, срыв их планов по окружению Херсонской группировки, выходу к Азовскому морю и блокированию Крыма. По мнению офицера, это является переломом во всей спецоперации.

«У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще. Я из окопов не вылезал и занимался не хищениями, а построением обороны, которая стала переломом всей войны», — сказал генерал.



Также он отметил, что 58-я армия 7 июля 2023 года перешла в наступление на Запорожском направлении и нанесла решающий удар.

«7 июля ровно в два часа ночи мы перешли в наступление на Запорожском направлении, нанеся главный удар всей наступательной компании. Главным результатом моей деятельности является отражение этого наступления, а не хищение и воровство, как считает следствие», — так начал свою речь Попов, а завершил ее словами «Доклад окончен».



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Что за Герой России фигурирует в деле генерала Попова

По версии следствия, Попов действовал организованной группой с погибшим в ходе специальной военной операции генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом свидетельствуют материалы суда. Известно, что Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Попов и Цоков вместе служили, принимали участие в боевых действиях и оба стали военачальниками. По данным источника, вина за хищение должна была лечь на плечи Цокова, но тот посмертно получил звание Героя России.

Минобороны России эту информацию не комментировало.