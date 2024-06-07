Россияне избили мужчину после слов об участии в СВО

В Екатеринбурге шестеро молодых людей избили мужчину, который стоял около подъезда с беременной женой. Видеозапись конфликта опубликовало местное издание Е1.ru.

Инцидент произошел около дома N 20 по улице Начдива Онуфриева. На площадке перед подъездом стоял мужчина с супругой и знакомым. Судя по кадрам, екатеринбуржец находился в состоянии опьянения. К нему подошла группа молодых людей с претензиями, что он накануне "кидался на соседей". В ходе словесной перепалки мужчина сказал, что служил командиром связи в седьмом эшелоне.

Участники конфликта обвинили участника специальной военной операции (СВО) в том, что он "позорится", после чего избили его.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности всех, кто участвовал в драке.

До этого в казанском поселке Юдино подростки избили бойца-инвалида СВО без ноги. Родные ветерана сообщили, что до него агрессивные дети "докопались", после чего стали издеваться. Пострадавший снял побои, прокуратура по факту начала проверку.