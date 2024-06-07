В Луганске в результате удара Вооруженных сил Украины получили ранения 22 человека, сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко. Среди пострадавших также есть восьмилетний ребенок, уточняется в Telegram-канале правительства ЛНР.

На место обстрела направлены несколько бригад «скорой помощи». Всех пострадавших госпитализировали, — добавила Пащенко.

Кроме того, корреспондент ТАСС сообщил, что ракетный удар ВСУ пришелся в пятиэтажное жилое здание. Отмечается, что под завалами находятся люди.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Новопетровка погибла женщина. Еще два человека получили ранения, добавил глава области. Отмечается, что на машине ехала семья: супруги и их дочь. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

До этого поселок Прилесье Краснояружского района и село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попали под повторный обстрел со стороны украинских войск. Гладков заявил, что в результате атаки есть пострадавшая. Он добавил, что в Прилесье были посечены осколками заборы двух домов и автомобиль.