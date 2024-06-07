Задержан подозреваемый в расправе над зампредом движения «Зов народа»

В Подмосковье задержали человека, подозреваемого в убийстве 37-летнего мужчины в Лобне, сообщили в Telegram-канале областного управления Следственного комитета (СК) РФ. РИА Новости сообщает, что речь идет об убийстве замглавы движения «Зов народа» Антона Еговцева.

В СК уточнили, что задержанный - житель Лобни 1986 года рождения. По данным следователей, 7 июня в подъезде одного из жилых домов Лобни между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

В ходе ссоры подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом 37-летнему мужчине. От полученных ран тот скончался на месте. Подозреваемого госпитализировали в реанимацию - во время драки он получил ножевое ранение.

Стали известны новые детали про убийцу активиста Еговцева

По информации СК, подозреваемый долгое время преследовал жену мужчины, на которого в итоге напал. Следователи пообещали дать оценку работе полицейских, которые получали жалобы этой женщины на преследования.