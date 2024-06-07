Семь человек спасли из-под завалов дома в Луганске

Семерых человек удалось спасти из-под завалов частично рухнувшего жилого дома в Луганске после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

При этом еще троих человек, найденных под завалами, спасти не удалось.

В ведомстве добавили, что из-за обстрела обрушился подъезд с пятого по первый этаж. Сейчас на месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается.

Массированный обстрел Луганска произошел утром 7 июня. Очевидцы сообщали о пожаре в районе Острой могилы. Луганчане жалуются в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, и публикуют видеозаписи с последствиями обстрела со стороны Украины.

Как сообщила пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова, бойцы ВСУ атаковали административный центр региона шестью американскими ракетами ATACMS. Большая часть из них была уничтожена на подлете к городу.

До этого обстрел Луганска связали с разрешением Украине бить по РФ американским оружием.